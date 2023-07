Aktienduell der E-Auto-Giganten Tesla gegen BYD: Diese Aktie ist die bessere Wahl

Es ist nur wenige Jahre her, da wurden Elektroautos von vielen als grüne Fantasie abgetan. Jetzt sind sie plötzlich Mainstream. Inklusive Plug-in-Hybriden lag ihr globaler Marktanteil im vergangenen Jahr bereits bei 13 Prozent, zehnmal so hoch wie 2017. In China, dem mit Abstand wichtigsten Automarkt der Welt, haben E-Autos heute einen Marktanteil von zirka 35 Prozent – Tendenz steigend. Dort könnten Verbrenner schon bald in der Minderheit sein.