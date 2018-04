Mercedes A-Klasse: Was das „Smartphone auf Rädern“ kann

Doch bereits wenn man sich der neuen A-Klasse auf weniger als zwei Meter nähert, fällt der Blick wie von alleine durchs Fenster auf ein Interieur, das in dieser Klasse seinesgleichen sucht. Zugegeben, unser Testwagen ist mit allem ausgestattet, was der Konfigurator hergibt und damit wohl keine adäquate Verkörperung einer typischen A-Klasse auf deutschen Straßen. Beeindruckend ist das, was wir hier vorfinden, trotzdem. Steigt man in der ersten Reihe zu, fühlt man sich gleich wie an Bord von E- oder gar S-Klasse. Dabei hält der A 250 mit einem Basispreis von 36.450 Euro preislich einen deutlichen Abstand zu den größeren Verwandten. Günstigstes Modell der Baureihe ist der A 200 (163 PS) für 30.230 Euro, einziger Diesel der A 180 für 31.400 Euro (116 PS).

Bild: Daimler