Alpinecamper ID.Buzz-Ausbau Elektrischer Minicamper für zwei

Der VW-Bus ist der Urvater aller Reisemobile und auch gut 70 Jahre nach seiner Geburt das Maß aller Dinge in seiner Klasse. Zwar wurde mit der Einführung des vollelektrischen ID.Buzz im vergangenen Jahr ein erster Schritt in die Zukunft der E-Mobilität vollzogen, allerdings nur mit der Pkw- und Cargo-Variante des neuzeitlichen Bullis. Für den rein elektrisch fahrenden Nachfolger des Californias muss die emotional angetriggerte Fangemeinde noch eine gehörige Portion Geduld aufbringen. Volkswagen Nutzfahrzeuge will die Wohnmobil-Variante des ID.Buzz erst 2025 an den Start bringen, wenn die Langversion des Bulli-Stromers verfügbar sein wird.

Wer nicht so lange warten will, findet jetzt erstmals eine Alternative: Auf der Stuttgarter Freizeitmesse CMT (Caravaning, Motor, Touristik) feiert ein erster Camper-Ausbau für den ID.Buzz Premiere. Alpinecamper, ein kleiner Hersteller und Spezialist für Mini-Camper verwandelt den E-Bulli in ein hippes Fahrzeug für das boomende „Vanlife“ – allerdings zu stattlichen Preisen.

Bild: SPX Michael Lennartz