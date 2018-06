VW investiert Millionen in Batterieentwickler QuantumScape

Volkswagen will sich den Zugang zur Batterietechnologie der Zukunft sichern. Die Wolfsburger erhöhten dazu ihre Beteiligung an dem kalifornischen Start-up QuantumScape, mit dem sie demnächst ein Gemeinschaftsunternehmen gründen wollen. Ziel sei, langfristig eine Großserienproduktion von Feststoffbatterien auf die Beine zu stellen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die 2010 gegründete Firma mit Sitz in San Jose halte mehr als 200 Patente und Patentanträge für die Technologie und sei führend in der Entwicklung dieser Energiespeicher.