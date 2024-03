American Way of Drive Fünf Fahrzeuge für das amerikanische Lebensgefühl

Amerikanische Autos sind ein wenig aus der Mode gekommen in den vergangenen Jahren. Zumindest die aus Detroit. Denn während Tesla in aller Munde ist, genau wie Rivian oder Lucid, hüllt sich über Ford, General Motors und die Stellantis-Schwestern Chrysler, Jeep und Dodge der Mantel des Schweigens. Das ist doppelt ungerecht. Denn auf der einen Seite wagen auch die nicht mehr ganz so großen Big Three aus Motown die den Aufbruch in die neue Antriebswelt. Und auf der anderen halten sie mit einer charmanten Sturheit fest an ihren Klassikern. Wir haben fünf Kandidaten zusammengestellt, mit denen sich auch die A1 anfühlt wie der Highway Number One und die Uckermark wie Utah.

Ram1500: Der Planwagen der Neuzeit

Er ist die moderne Fortschreibung des Planwagens und damit das amerikanische Auto schlechthin. Denn so, wie sich alle Siedler auf dem Kutschbock in den Westen aufgemacht haben, pocht heute noch immer das halbe Land auf die Pritsche – egal ob Farmer oder Firmenchef. Zwar ist der Ford F-150 seit über einem Jahrhundert der Chef im Ring und an Nummer 2 steht der Chevrolet Silverado. Doch für uns Europäer lohnt am ehesten der Blick auf den Dritten im Bunde. Den Ram1500. Als Kind der großen Stellanis-Familie ist er nämlich der einzige US-Pick-Up nach alter Väter Sitte, der zu Preisen ab knapp 70.000 Euro auch ganz offiziell bei uns angeboten wird – und im Sommer ein wichtiges Update erfährt.

Dabei müssen die Fans des American Way of Drive allerdings ganz stark sein. Weil sie auch in Detroit nicht gefeit sind gegen Vernunft, mustern sie nach über zwei Jahrzehnten den legendären Hemi aus und nehmen Abschied vom Achtzylinder. Statt 5,7 Litern Hubraum müssen deshalb jetzt die 3,0-Liter eines Reihensechser reichen, der allerdings mehr Power bringt und trotzdem sparsamer ist: Schon die Basisversion hat 420 PS das Top-Modell sogar 540 PS. Neben dem Antrieb hat Ram auch die Ausstattung der Kabine modernisiert, die groß ist wie ein Ferienappartement: Es gibt einen riesigen Touchscreen und erstmals ein eigenes Display für den Beifahrer. Auch ein Autopilot ist an Bord: Mit ihm können Kunden auf langen Highway-Etappen dauerhaft die Hände in den Schoß legen und so nahezu freihändig von Coast to Coast cruisen.

Bild: Stellantis