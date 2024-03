Amerikanische Autoindustrie Die absurden Zoll-Drohungen von Donald Trump

Der einzige chinesische Autohersteller, der in Mexiko bereits Autos baut, ist Anhui Jianghuai Automobile (JAC). Ganze 22.519 Autos fertigte JAC im vergangenen Jahr in Mexiko – das entspricht 0,6 Prozent der mexikanischen Autoproduktion (siehe Grafik). Ob einzelne JAC-Autos in die USA exportiert wurden, ist nicht bekannt. Aus Sicht des Herstellers ist das auch nicht unbedingt nötig: Für günstige chinesische Autos ist der Markt in Mittel- und Südamerika mehr als groß genug. So dürfte es auch anderen chinesischen Herstellern gehen. Sie könnten in Mexiko Verbrenner und E-Autos für Süd- und Mittelamerika bauen, so wie das auch deutsche oder amerikanische Autobauer tun. Für sie wäre die neue Konkurrenz in den Ländern südlich der USA womöglich ärgerlich. Aber Trump könnte dagegen aber nichts tun.