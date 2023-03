Angebliche Urheberrechtsverletzung Münchner Start-up wirft BMW Verrat von Geschäftsgeheimnissen vor

Zwischenzeitlich besuchte Topal nach eigenen Angaben immer wieder Rolls-Royce-Autohändler: in München, in dem für Rolls-Royce wichtigen Markt in Kalifornien und anderswo. Er behauptet, Teile seines Konfigurators nach wie vor in Verwendung gefunden zu haben, obwohl diese nicht mehr hätten genutzt werden dürfen. Die Klage in Kalifornien richtet sich deshalb nicht nur gegen BMW, Rolls-Royce und deren nordamerikanische Landesgesellschaft, sondern auch gegen fünf kalifornische Autohändler.