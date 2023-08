Angebot an Letzte Generation Die IAA-Veranstalter machen kriminellen Protest salonfähig

Die Veranstalter der Internationalen Automobilausstellung in München haben den Aktivisten der Letzten Generation einen Infostand auf ihrer Messe angeboten. Ein Vertreter des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) bestätigte das gegenüber Medienvertretern. Dieses Angebot hat nicht nur etwas von plumpem Boomer-Marketing. Man gibt sich äußerlich ach so tolerant, obwohl die Industrie natürlich am Ende ihre eigenen Interessen und die ihrer Kunden verfolgt. Eine unglaublich durchsichtige Aktion.