Angekündigter Börsengang Die riskanten Pläne der Auto1-Gründer

Dieser Titel wird bald veraltet sein: Mitte 2020 hatte die britische M&A-Beratung GP Bullhound die Berliner Jungfirma Auto1 mit rund 3,5 Milliarden Dollar bewertet – und damit war Auto1 das wertvollste, nicht börsennotierte Startup Deutschlands. Ungültig wird diese inoffizielle Auszeichnung aber nicht deshalb werden, weil Auto1 an Wert verloren hätte, sondern weil das Gebrauchtwagen-Startup noch in diesem Quartal in Frankfurt an die Börse gehen wird. So zumindest hat es Mitgründer und Chef Christian Bertermann an diesem Mittwoch angekündigt.