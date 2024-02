Angriff aus China Was BYD in Europa vor hat

Ausgeschlossen ist nicht einmal ein Super-Offroader im Stile eines Land Rover Defender. Im Reich der Mitte läuft er unter dem Namen Yang Wang U8, basiert auf einer ultramodernen Plattform (e hoch 4) mit vier individuell steuerbaren Elektromotoren (zusammen rund 1000 PS) und ist damit in der Lage, 360 Grad „auf dem Teller“ zu drehen. Zeigen will BYD diese Show-Einlage ebenfalls in Genf.



Unterhalb des kompakten SUV Atto 3 (Länge 4,46 Meter) soll BYD planen, 2025 ein weiteres SUV nach Europa zu schicken, den Atto 2. In China läuft das Modell (Länge 4,29 Meter) unter dem Namen Yuan Up und basiert ebenfalls auf der modernen E-Plattform 3.0. Zur Wahl stehen vermutlich 32 und 45 kWh an Batteriekapazität. Letztere würde knapp 400 Kilometer Reichweite ermöglichen.