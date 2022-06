Angst um Zukunft Ford Saarlouis: Produktion kommt vorübergehend zum Erliegen

Der Betriebsrat des Ford-Werkes in Saarlouis hat vom Unternehmen beantragte Kurzarbeit abgelehnt. Die Geschäftsleitung habe einen Antrag auf Kurzarbeit für Juli gestellt, betroffen sei die Frühschicht der Produktion sowie die Spätschicht, heißt es in einer Mitarbeiterinformation, die der WirtschaftsWoche vorliegt. „Der Betriebsrat hat diesen Antrag in seiner heutigen Sitzung abgelehnt“, heißt es weiter.