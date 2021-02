Angst vor Massenkündigung Ford Europa baut erstes E-Auto in Köln – Betriebsrat fürchtet weiteren Mitarbeiterabbau

Die offizielle Genehmigung der Unternehmensleitung in Dearborn ist da: Ford Köln wird zum „Electrification Center“ für Europa erklärt. Rund eine Milliarde US-Dollar (830 Millionen Euro) investiert Ford USA in den kommenden zweieinhalb Jahren in die Zukunft von Ford in Europa. In der zweiten Hälfte 2023 soll das batterie-elektrische Fahrzeug auf den Markt kommen. „Kein Unternehmen investiert solch eine Summe in ein Werk, wenn es Zweifel am Erfolg hat“, heißt es in einem Schreiben des Betriebsrates an die Mitarbeiter, das der WirtschaftsWoche vorliegt. Die Elektrifizierung soll zu einer lohnenden Investition gemacht werden. Lange sei das Management überzeugt worden, dass sich eine Investition in die deutschen Standorte lohne.