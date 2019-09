Anklage gegen Diess und Pötsch Volkswagen: Ausgestanden ist hier gar nichts

Werners Position ist nicht überraschend – schließlich geht es um Milliarden Euro. Denn Investoren verlangen Entschädigung für den damaligen Einbruch des Aktienkurses: Sie argumentieren so wie jetzt auch die Staatsanwaltschaft schon seit längerem, dass die VW-Spitze die Finanzwelt früher über die Risiken der Dieselkrise hätte ins Bild setzen müssen. Die Anleger werfen Volkswagen und dem VW-Großaktionär Porsche SE vor, sie zu spät über den Abgasskandal unterrichtet zu haben, und fordern am Landgericht Stuttgart in knapp 200 Verfahren rund eine Milliarde Euro Schadenersatz. Im vergangenen Jahr entschied das Gericht in zwei Verfahren zugunsten der Kläger. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. In gleicher Sache wird vor dem Landgericht Braunschweig sogar um rund 9,5 Milliarden Euro gestritten.