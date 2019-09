Anklage gegen Diess und Pötsch Volkswagen: Ausgestanden ist hier gar nichts

Der Anwalt von Diess stößt ins gleiche Horn: So seien „tatsächliche wirtschaftliche Folgen der Dieselproblematik“ für Diess in keiner Weise absehbar gewesen. Die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft sei „vollkommen unverständlich“. Diess sei erst im Juli 2015 in den VW-Konzern eingetreten. „Für ihn war bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Abgasmanipulation durch die US-Behörden am 18.09.2015 in keiner Weise absehbar, dass die Dieselproblematik für die Volkswagen AG zu finanziellen Konsequenzen in einer für den Kapitalmarkt relevanten Größenordnung führen könnte“, teilte sein Anwalt mit. Er habe erstmals wenige Wochen nach seinem Eintritt in das Unternehmen von der Dieselproblematik in den USA erfahren, „ohne freilich davon Kenntnis zu erlangen, in welchem Ausmaß die US-Behörden in der Vergangenheit über diese Thematik unzutreffend unterrichtet worden waren. Er verließ sich darauf, dass diese Angelegenheit gemäß den üblichen Unternehmensabläufen in einem der weltgrößten Automobilhersteller von den dafür zuständigen Personen und Gremien verantwortungsvoll und kompetent abgearbeitet werden würde.“ Diess sehe deswegen dem weiteren Verfahren „gelassen und mit großer Zuversicht entgegen“.