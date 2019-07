Anlagenbauer Eisenmann Familienunternehmen bestellt Insolvenzverwalter

Die Insolvenz von Eisenmann ist auch eine Konsequenz aus der abflauenden Konjunktur. Der Wettbewerber von Dürr kämpfte schon längere Zeit mit dem zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Branche. Auch klassische Autozulieferer haben zunehmend Probleme. So streicht Mahle am Stammsitz in Stuttgart 380 Arbeitsplätze und beim Filterspezialisten Mann+Hummel sollen weltweit 1200 Stellen wegfallen. Und der österreichische Anlagenbauer Andritz streicht bei seiner deutschen Tochterfirma, dem Pressenhersteller Schuler rund 500 Stellen.