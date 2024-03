Anschlag auf Tesla-Gelände Grünheide „Saubere E-Autos sind eine dreckige Lüge“

Für den Fall, dass sich in Grünheide gegen eine Erweiterung des Tesla-Werks gestellt werden sollte, erhofft sich Italien inzwischen eine Ansiedelung des US-Konzerns, wie der italienische Wirtschaftsminister Adolfo Urso vergangene Woche im Industrieausschuss der Abgeordnetenkammer in Rom verlauten ließ. Das in einem solchen Fall möglicherweise nicht mehr für eine saubere Umwelt gewonnen wäre, sieht Nymann allerdings nicht. „In jedem Land sollte eine solche Fabrik verhindert werden. In den Tesla-Fabriken auf der ganzen Welt herrschen miserable Arbeitsbedingungen – und Tesla zerstört auf der ganzen Welt die Natur.“