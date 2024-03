Anschlag auf Tesla-Werk Tesla sorgt sich um die Sicherheit der Mitarbeiter in Grünheide

Thierig berichtete, er habe nach dem Anschlag Tesla-Chef Elon Musk persönlich über die Lage unterrichtet. „Er war geschockt wie wir, bot seine Unterstützung an, konnte es nicht glauben“, so Thierig. Mit den meistverkauften Elektroautos Europas sei Tesla ein maßgeblicher Baustein der Energiewende. „Und dann kommen angebliche Umweltschützer“, so Thierig, „und fügen uns diesen Schaden zu“. Frühere Aussagen, wonach es durch den Anschlag „einen hohen neunstelligen Schaden“ gab, relativierte Thierig: „Neunstellig ist die Summe schon, wenn man den Umsatzausfall nimmt“, so der Werksleiter. Hinzu kämen womöglich Schäden an den Anlagen und Bauteilen im Werk. Auch wenn der Strom wieder da sei, werde es „voraussichtlich mehrere Schichten dauern, bis alles wieder rund läuft“.