Antriebstechnik Wie funktioniert eigentlich ein Wasserstoffauto?

Zwar wurden einige wenige Modelle in überschaubaren Stückzahlen in Serie produziert und in Deutschland sogar ein grobmaschiges Wasserstofftankstellennetz errichtet. Dennoch sieht es derzeit eher so aus, als würden die batterieelektrischen Stromer das Rennen um die saubere Autozukunft machen. Gründe für das vorläufige Scheitern des Wasserstoffautos gibt es viele. An dem im Kern genialen Prinzip der Antriebstechnik ändert dies jedoch nichts.