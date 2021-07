Warum sind E-Fahrzeuge in der Anschaffung teurer als das gleiche Fahrzeug als Verbrenner?

Das Teure an einem Elektroauto ist die Batterie. So eine Batterie kostet etliche tausend Euro. Die gute Nachricht ist: In den letzten fünf Jahren haben sich die Kosten für die Batterie halbiert. Wenn diese Entwicklung weitergeht – und davon gehen alle Experten aus – wird das Elektroauto in einigen Jahren schon günstiger als ein Verbrenner in der Herstellung sein.