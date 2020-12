Apple-Autovorstellung 2024? „Es wird schwer, den iPhone-Moment in der Autoindustrie zu wiederholen“

Also passt das Auto ins Ökosystem von Apple?

Ja. Apple ist ein Meister der Customer Experience. Für Apple ist es nicht neu, mit frischer Energie den Markt umzukrempeln. Das iPhone ist das beste Beispiel dafür. Genauso kann man Mobilität neu denken. Gerade durch die Technologiesprünge hat sich gezeigt, dass sich ein Fahrzeug weniger über PS definiert – vielmehr über die Software. Das spielt Apple in die Hände. Denn sie beherrschen die Technologie: Von der Software, bis zur Hardware und User-Experience. Die Chips in den neuen iPhones und MacBooks bieten eine leistungsfähige Basis, um zeitnah auch autonome Funktionen möglich zu machen. Deshalb braucht man zum autonomen Fahren gar nicht mehr viele andere Halbleiterhersteller. Dies ist durchaus ein Weckruf für etablierte Hersteller von KI-Chips. Apple zeigt aber auch, wie ein Kunde an ein Ökosystem gebunden werden kann. Stichwort: Apple ID. Zum gelungenem Nutzererlebnis gehören aber auch elementare Dinge wie eine praxistaugliche elektrische Reichweite.