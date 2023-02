Arbeiten, kochen, schlafen, reisen Jetzt kommen die elektrischen Büro-Wohnmobile

Große Autohersteller dagegen bieten die Technik immer öfter an. Bidirektionales Laden heißt die Technik, der Strom fließt also in zwei Richtungen: Vom Ladegerät in den Auto-Akku oder von dort in angeschlossene Geräte. So können E-Autos ganze Wohnhäuser für einige Tage mit Strom versorgen. Diese auch „Vehicle-to-Home“ (V2H) genannte Technik haben zunächst japanische Hersteller vorangetrieben, weil sie als Notstromversorgung im Erdbebenland Japan gebraucht wird. Deshalb waren die japanischen Unternehmen Nissan und Honda Vorreiter.