Audi A1 Sportback Der Kleine ist jetzt erwachsen

Kaum Bezug zur Vergangenheit gibt’s im sportlich eingerichteten Cockpit: Analoge Instrumente haben ausgedient, stattdessen informiert immer ein 10,25-Zoll-Display über Tempo, Drehzahl und mehr. Schade, dass es einen Infotainment-Touchscreen nur gegen Aufpreis gibt: Dass man für das an die Oberklasse angelehnte High-End-System zur Kasse gebeten wird, ist üblich. In der Basis-Version sitzt in der Mittelkonsole allerdings auch keine Günstig-Version, sondern nur ein schnödes Ablagefach! Das dagegen serienmäßige Radio kann dann nur vom Fahrer über das Kombi-Instrument bedient werden.

Das ist neben den serienmäßigen Halogenscheinwerfern (LED kostet knapp 1.000 Euro) die zweite Knausrigkeit, die sich die Ingolstädter im Jahr 2018 hätten verkneifen können; schließlich sparen sie schon an den Materialien. Die sind zwar perfekt verarbeitet, fühlen sich aber nicht so hochwertig an wie sonst üblich und holen einen schnell in die plastikharte Kleinwagen-Realität zurück. Nichts zu meckern gibt’s dagegen am Platzangebot, zumindest in Reihe Eins. Hier sitzen selbst übergroße Fahrer tadellos, auf der dreisitzigen Rückbank geht’s dagegen enger zu. Ein bisschen gewachsen ist der Gepäckraum, 65 Liter gehen jetzt mehr rein, macht 335 bis 1.090 Liter.

Bild: Spotpress