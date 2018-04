Zwar ist das Ladevolumen durch den flotten Schnitt nicht größer geworden, Einbußen gibt es dafür aber auch nicht: Mit 565 bis 1.680 Litern schluckt der Kombi-A6 genau so viel wie sein Vorgänger. Dass Praktikabilität nicht ganz oben im Lastenheft stand, sieht man an anderer Stelle. Die Rückbank lässt sich – dreifach geteilt – vom Gepäckraum aus umklappen, eine brettebene Ladefläche entsteht allerdings nicht; zwar bildet sich keine Stufe, aber der Boden steigt wegen der nicht wegzuklappenden Sitzfläche leicht an.

Bild: Audi