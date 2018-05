Priorität bei der Entwicklung des A6 hatten Komfort und Effizienz. „Gedreht haben wir aber an jeder nur möglichen Stellschraube“ sagt Projektleiter Renald Lassowski. Wenn der A6 im Juni auf den Markt kommt, arbeiten alle V6-Motoren als Mild-Hybrid mit 48-Volt-Teilbordnetz. Hierzu steckt eine 12-kWh-Batterie in der Reserveradmulde. Die 48-Volt-Technik erlaubt „Segeln“ zwischen 55 und 160 km/h sowie Start-Stopp zwischen 7 und 22 km/h. Alle Vierzylinder haben ebenfalls ein Mild-Hybrid-System an Bord, allerdings in Form einer kostengünstigeren 12-Volt-Variante.

Bild: Audi