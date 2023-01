Audi Activesphere Concept SUV-Coupé-Pick-up

Die Autobauer nennen ihre Entwicklung Audi Dimensions. Mit ihrer Hilfe kann erstmals in die Darstellung von Augmented Reality-Inhalten eingegriffen werden. So können die Menschen auf allen Plätzen beispielsweise nur virtuell dargestellte Bedienelemente wie etwa für die Klimatisierung oder das Infotainment ebenfalls virtuell anfassen, zunächst an der für sie passenden Stelle platzieren und dann damit die Temperatur regeln oder die nächste Playlist auswählen – wie in der analogen Welt. Und das, ohne sich vorzubeugen oder den Arm zu strecken. Später einmal sollen die Brillen auch bei der Routenauswahl zuhause oder bei der Online-Vereinbarung des Servicetermins Tablet oder PC ersetzen. Oder beim Bike-Ausflug den Weg zum besten Singletrail weisen.

Bild: Audi