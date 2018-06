Weniger überraschend war hingegen, was später am Montag in Wolfsburg geschah. Der Aufsichtsrat von Volkswagen, der ohnehin zu einer Sitzung zusammengekommen war, konnte sich zu keiner Entscheidung über Stadlers Zukunft im Konzern durchringen – sofortiger Rausschmiss, Beurlaubung oder eben ein weiteres Festhalten, wie schon so lange im Abgasskandal. „Die Aufsichtsräte von Volkswagen AG und Audi AG haben heute noch keine Entscheidung getroffen und prüfen die Sachlage weiterhin“, teilte ein Sprecher am Montagabend nach mehrstündigen Beratungen mit. Gründe für die Hängepartie nannte Volkswagen nicht.