Weniger überraschend war hingegen, was später am Montag in Wolfsburg geschah. Der Aufsichtsrat von Volkswagen, der ohnehin zu einer Sitzung zusammengekommen war, konnte sich zu keiner Entscheidung über Stadlers Zukunft im Konzern durchringen – sofortiger Rausschmiss, Beurlaubung oder eben ein weiteres Festhalten, wie schon so lange im Abgasskandal. Am Montag konnten sich die Kontrolleure noch zu keiner Entscheidung durchringen. Erst am Dienstag bestätigte das Unternehmen die Beurlaubung Stadlers und die Berufung von Bram Schot zum vorübergehenden Vorstandsvorsitzenden.