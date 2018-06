Ob und wann Stadler aus der Untersuchungshaft entlassen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Spätestens am Mittwoch soll der Audi-Chef vernommen werden, am Dienstag will er sich erst einmal mit seinem Anwalt besprechen. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" will Stadler noch in dieser Woche gegenüber der Staatsanwaltschaft München II aussagen. „Er ist gesprächsbereit“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem Blatt. Zu dem Termin werde Stadler seinen Anwalt mitbringen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Verdunkelungsgefahr der Hauptgrund für die Untersuchungshaft – und sie könnte nach Ansicht von Juristen wieder aufgehoben werden, wenn keine Verdunkelungsgefahr mehr besteht. „Er kann erst einmal bis zu drei Monate in Untersuchungshaft behalten werden, danach lässt sich die U-Haft durch Gerichtsentscheidungen aber weiter verlängern“, sagte der Strafrechtler Carsten Momsen von der Freien Universität Berlin. Ob sie das tut, sei aber keineswegs gewiss. „Wenn es im Fall Stadler um mögliche Beeinflussung von Zeugen geht, muss die Staatsanwaltschaft versuchen, diese Zeugen jetzt schnell zu vernehmen. Danach könnte die Untersuchungshaft wieder aufgehoben werden, wenn keine weiteren Haftgründe vorliegen.“ Momsen hält das für wahrscheinlich.