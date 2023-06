Audi-Dieselskandal Ex-Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs verurteilt

Der Betrugsprozess um manipulierte Dieselmotoren bei Audi hat zwei Jahre und neun Monate gedauert. Am heutigen Dienstag verkündete das Landgericht München das Urteil gegen den ehemaligen Vorstandschef Rupert Stadler. Stadler erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Mit diesem Urteil blieb das Landgericht in der Mitte des bereits vereinbarten Rahmens von anderthalb bis zwei Jahren. Die vereinbarte Geldauflage von 1,1 Millionen Euro müsse Stadler teils an die Staatskasse und teils an mehrere gemeinnützige Organisationen zahlen, urteilte die Strafkammer.