Audi, Porsche, Mercedes Für wen sich das Auto-Abo lohnt

Experten halten dieses Modell für wettbewerbsfähig zu Kauf, Miete oder Leasing. „Die junge Generation hat keine so starke Bindung zum eigenen Auto mehr. Die wollen sich nicht um Werkstatt oder Winterreifen kümmern“, Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management an der Hochschule Bergisch-Gladbach. „Car Subscription dürfte ein Baustein in der Mobilität der Zukunft sein.“