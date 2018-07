Audi, Porsche, Mercedes Für wen sich das Auto-Abo lohnt

Mit der Flexperience sind die Mercedes-Kunden zwar nicht ganz so flexibel wie die Porsche-Fahrer in Atlanta, das Cabrio für die Sommermonate oder der große Kombi für den Familienurlaub sind aber auch hier möglich. Daimler testet das Abo derzeit mit zwei deutschen Autohandelsgruppen, Beresa in Münster und Lueg in Bochum und Essen. Die ersten Zahlen können die Verantwortlichen in Stuttgart durchaus positiv stimmen: „Seit unserer Ankündigung im März, dass wir Mercedes Me Flexperience bei uns ab Mai anbieten werden, haben wir in kürzester Zeit 250 Anfragen dazu erhalten“, sagt Hendric Müller, Geschäftsführer der Lueg Solutions GmbH.