Audi R8 Facelift Das Hubraummonster bleibt

2015 errichtete Audi in Heilbronn eine feine Hightech-Manufaktur für die R8-Prouktion, in der seither rund 500 Mitarbeiter mit vergleichsweise viel Handarbeit das sportlichste Aushängeschild der VW-Tochter bauen. Bereits jetzt werden dort die ersten Rasserenner nach neuem Zuschnitt montiert, der sich vom alten allerdings nur in Details unterscheidet. Im ersten Quartal 2019 kommt die zweite R8-Generation in dieser leicht verfeinerten und geschärften Version auf den Markt.

Bild: Audi