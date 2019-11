Audi streicht Tausende Stellen Bram Schot, der Aufräumer

Tatsächlich lässt er kaum einen Stein auf dem anderem: Jetzt sollen bis zum Jahr 2025 rund 9500 Stellen abgebaut werden, im Gegenzug sollen dafür 2000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung neu entstehen. Rund sechs Milliarden Euro will Audi so bis zum Jahr 2029 sparen. Gehen sollen vor allem ältere Mitarbeiter. Für sie gibt es ein neues, attraktives Vorruhestandsprogramm. Wegfallen sollen Jobs auch durch Fluktuation. Im Management findet ein prozentual gleichwertiger Abbau statt.



Seinem Nachfolger Duesmann erspart Schot mit all den Maßnahmen eine Menge Ärger mit dem Betriebsrat. Im Gegenzug muss der Neue dann aber damit klarkommen, dass die Betriebsräte auch ein paar Zusagen herausgehandelt haben. So schließt Audi betriebsbedingte Kündigungen bis zum 31. Dezember 2029 aus. Das Unternehmen verlängert damit die Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter bis Ende 2029. Gesamtbetriebsratschef Peter Mosch freut sich: „Die Arbeitsplätze der Stammbelegschaft sind sicher. Die Verlängerung der Beschäftigungsgarantie ist ein großer Erfolg in schwierigen Zeiten“, sagt er.