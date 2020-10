Der französische Automarke Delage kann auf eine lange und bewegte Geschichte als Hersteller und Rennstall zurückblicken, die allerdings vor fast 70 Jahren in der Pleite endete. Jetzt steht der Name vor einem späten Comeback, denn der französische Geschäftsmann Laurent Tapie will mit einem Sportwagen der Sonderklasse, dem Delage D12, kommendes Jahr die Marke wiederbeleben.

Bild: Delage Automobiles