Auf der Überholspur Das sind die Sportstars der Detroit Auto Show

Noch deutlich brachialer als der S209 geht der Shelby GT500 ans Werk: Die Top-Version der Ford-Mustang-Reihe markiert gleichzeitig das bislang stärkste Serienmodell des Herstellers. Mit Sage und Schreibe 521 kW/709 PS unter der langen Haube wird es auch eine ganze Weile dauern, bis der Shelby von seinem Thron verdrängt wird. Quell der Kraft ist ein 5,2 Liter großer Kompressor-V8 befeuert, dessen maximales Drehmoment Ford bislang noch geheim hält. Allerdings soll der GT500 mit seinem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe in nur 3,5 Sekunden von Null auf 100 sprinten und die in den USA übliche Viertelmeilen-Distanz in weniger als elf Sekunden abhaken. Genauso wichtig wie die Fahrleistungen ist die Optik. Damit es zu keinen Verwechslungen kommt, wurde das Design gegenüber den GT350 noch mal verschärft. Der 500er ist breiter, in der Frontschürze gibt es schwarze Aerodynamik-Bauteile und am Heck ist immer ein großer Spoiler verbaut. Ebenfalls Serie: 20-Zoll-Räder, die entweder aus Leichtmetall oder Kohlefaser gefertigt werden. Auch im Innenraum verbaut Ford reichlich Carbon, außerdem wurden die analogen Instrumente durch eine Digital-Anzeige ersetzt.

Bild: Ford