Auf nach Europa Die neue Lexus-Offensive

Schwachstelle in Lexus' Europa-Absatz ist aber immer noch das Mutterland des Autos. Bereits im kommenden Jahr soll in Europa zwar die 100.000-Auto-Marke im Verkauf geknackt werden. In Deutschland soll lediglich die Nische mit dann rund 5000 Autos nicht mehr ganz so frustrierend klein bleiben wie aktuell. So viel waren es vor der Finanzkrise und den Fukushima-Auswirkungen schon einmal. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 zählte das Kraftfahrtbundesamt nur 1442 Lexus-Neuzulassungen. Mit lediglich zwei Dutzend Verkaufsstellen in Deutschland ist das Netz auch noch immer sehr dünn geknüpft. Immerhin: Der kompakte UX sorgt derzeit für Absatzplus. Ein neuer, topmoderner RX und der auch noch recht frische ES sollen zusätzlichen Schub für die Marke bringen.

Bild: Lexus