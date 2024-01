Aufarbeitung des Dieselskandals Ermittler lassen zwei von drei Vorwürfe gegen Ex-Continental-Vorstände fallen

Der November 2021 war ein düsterer Monat für viele ehemalige Vorstände von Continental. Darunter auch der ehemalige Chef des Dax-Konzerns, Elmar Degenhart. In dieser Zeit nämlich hatte die Staatsanwaltschaft Hannover entschieden, im Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei Volkwagen auch diverse hochrangige Führungskräfte des Zulieferers Continental auf die Liste der Beschuldigten zu setzen. Conti war einer der Lieferanten von Steuerungsgeräte, die wiederum in die beanstandeten Autos aus dem VW-Konzern eingebaut worden sind. Die Fahnder ermitteln seither, inwieweit Mitarbeiter von Continental am Volkswagen-Dieselskandal beteiligt waren.