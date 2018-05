Aufatmen bei Opel: Personalabbau so gut wie abgeschlossen

„Wie der Arbeitgeber die Beschäftigung letztendlich sichert, ob mit ein, zwei oder drei Fahrzeugen, das ist uns egal“, erklärt dazu Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug. „Aus diesem Eckpunkte-Papier kommt keiner mehr raus.“ Für das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim wurden weitere Projekte benannt wie die Entwicklung der nächsten Generation der 1,6-Liter-Benzinmotoren, die in der gesamten PSA-Flotte eingebaut werden. Doch ebenso wie für Kaiserslautern müsse der Arbeitgeber in Rüsselsheim noch nachlegen, verlangen Gewerkschaft und Betriebsrat. Lohscheller sagte Details in naher Zukunft zu.