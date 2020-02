Aufholjagd beim E-Antrieb McKinsey: Deutschland wird 2021 größter E-Autohersteller der Welt

Die deutschen Hersteller setzen allerdings noch stark auf Plug-in-Hybride, bei denen neben dem E-Motor auch ein Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt. Diese Strategie könnte sich als Holzweg herausstellen, denn weltweit sind die Plug-in-Hybride immer weniger gefragt. Machten sie 2015 noch 40 Prozent der verkauften E-Autos aus, waren es 2019 nur noch 26 Prozent. „Reine Batterieautos“, so heißt es in der EVI-Studie, „machen immer mehr Boden gut gegenüber Plug-in-Hybriden“.



Wuchs in den vergangenen Jahren der Absatz von E-Autos vor allem in den USA und in China sehr schnell, hat nun Europa die Nase vorn. Der Kontinent wird laut McKinsey zum „Hotspot der Elektromobilität“: Die Verkäufe von batterieelektrischen Autos und Plug-in-Hybriden stiegen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent auf über 600.000 Fahrzeuge. In China legten Verkäufe nur um drei Prozent auf 1,2 Millionen zu, in den USA schrumpfte der Markt sogar um zwölf Prozent auf gut 300.000 Autos. Insgesamt wurden 2019 weltweit 2,3 Millionen E-Autos verkauft, neun Prozent mehr als 2018.