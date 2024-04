Aufholjagd in China Mercedes-Benz bringt den superluxuriösen Elektrovan

Mathias Geisen, Chef der Transportersparte von Mercedes-Benz, kündigte im Gespräch mit der WirtschaftsWoche an, dass Mercedes-Benz in China einen besonders luxuriösen Elektrovan auf den Markt bringen wird. „In China nimmt die Nachfrage nach Vans vor allem im Luxusbereich rasant zu“, sagte Geisen der WirtschaftsWoche. „Wir haben uns entschieden, auf Basis der neuen Architektur VAN.EA eine eigene Variante für den chinesischen Markt anzubieten, sozusagen eine Superluxusvariante. So wollen wir unseren Absatzanteil in China deutlich ausbauen.“