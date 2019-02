Auflagen der Börsenaufsicht missachtet? Neuer Ärger für Tesla-Chef Elon Musk

Was genau hat Musk getwittert, das der SEC so aufstößt? „Tesla baute 0 Autos 2011, aber wird 2019 rund 500.000 bauen“, schrieb der Starunternehmer am 19. Februar. Das wertet die Börsenaufsicht als Verstoß gegen die Auflagen, auf die man sich vor Gericht geeinigt hatte und die besagen, dass Tesla jegliche Kommunikation Musks an die Kapitalmärkte vorher prüfen und genehmigen muss.