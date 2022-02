Aufräumen im Konzern VW-Chef Diess sollte bei Bentley, Lamborghini, Ducati und Seat direkt weitermachen

Der Börsengang muss so viel Geld mobilisieren, dass VW bei E-Antrieben und beim autonomen Fahren spürbar mehr Tempo machen kann – letztlich heißt das: noch mehr Geld auf Software, IT, Chips und Mobilitätsdienste zu werfen. Und wenn VW-Chef Herbert Diess gerade am Aufräumen ist, sollte er bei den Marken Bentley, Lamborghini und Ducati (alle verkaufen!) und Seat (einstellen!) weitermachen. Auch die Wolfsburger können mit Geld sehr viel bewegen. Ob es so viel sein wird wie bei Tesla, steht auf einem anderen Blatt.



