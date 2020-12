Aufsichtsrat beendet Sitzung Der Machtkampf bei VW nimmt noch kein Ende

Bis spätestens Juni soll die Nachfolge von Konzern-Finanzchef Frank Witter geregelt sein, der aus persönlichen Gründen abtreten will. Ihn könnte Arno Antlitz ersetzen, derzeit Finanzvorstand bei der VW-Tochter Audi. Für das Beschaffungsressort, das seit dem Rückzug von Stefan Sommer verwaist ist, war Murat Aksel im Gespräch, der diesen Posten bisher bei der Marke VW innehat. Das Komponentenressort, dass unter Sommer in einem Vorstandsbereich mit dem Einkauf gebündelt war, könnte als eigenständiges Ressort von Thomas Schmall geleitet werden. Er führt bereits die konzerneigene Zuliefersparte „Komponente“. Außerdem war ein Vorstandsbereich für IT und Software im Gespräch.



Das große Interview: Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess über interne Machtkämpfe, Klimaschutz, digitale Vorherrschaft – und Jogi Löw.