Aufsichtsratssitzung So will Blume die VW-Investoren von seiner Strategie überzeugen

Größte Baustelle neben VW ist die Premiummarke Audi, die nach Meinung von Experten in den vergangenen Jahren an Strahlkraft eingebüßt hat. Laut Insidern peilt die Marke mit den vier Ringen eine Rendite zwischen zwölf und 14 (bisher neun bis elf) Prozent an. Helfen soll ein Programm zur Steigerung der Effizienz, an dessen Details Audi offenbar feilt. Ähnlich dem „Performance Programm“ der Markengruppe Volumen, das mindestens drei Milliarden Euro an Einsparungen im Jahr bringen soll, könnten auch bei Audi große Summen freigesetzt werden. Wieviel die Maßnahmen, über die der Aufsichtsrat am Dienstag beriet, im Konzern insgesamt letztlich auf die Waage bringen, ist schwer zu ermitteln. Die Schätzungen in den Medien reichen von fünf bis acht Milliarden Euro. Es wäre die größte Neuordnung des Wolfsburger Konzerns seit vielen Jahren.