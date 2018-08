Auktion bei der Monterey Car Week: So viel bieten Oldtimer-Fans 2018

Ferrari 250 GTO

Der vormalige Besitzer bezahlte für den Ferrari im Jahr 2000 rund sieben Millionen US-Dollar, bei der Sotherby's Auktion in Pebble Beach ging der Wagen nun für satte 44 Millionen US Dollar an einen unbekannten Bieter per Telefon. Damit ist der Wagen zwar sehr teuer, aber nicht das teuerste Auto der Welt. Von dem italienischen Rennwagen entstanden ab 1962 nur 36 Fahrzeuge, neu kostete das Auto mit Straßenzulassung seinerzeit rund 72.000 D-Mark.