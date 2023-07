Aus nach 47 Jahren Letzter Ford Fiesta rollt in Köln vom Band

Der Ford Fiesta ist Geschichte. Die Produktion des Kleinwagens soll heute Abend im Kölner Ford-Werk eingestellt werden, die letzten drei hergestellten Fahrzeuge sollen als Erinnerungsstücke im Firmenbesitz bleiben. Seit 1976 wurden weltweit rund 20 Millionen Fiestas gebaut, etwa die Hälfte davon in Deutschland – anfangs in Saarlouis, später jahrzehntelang in Köln. „Die Fiesta-Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht zu Ende”, hatte das Unternehmen noch 2016 zum 40-Jahre-Jubiläum geschrieben. Nun ist es soweit: Die letzten Exemplare rollen vom Band.