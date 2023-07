Ausbau der Gigafactory Geht Tesla das Wasser in Grünheide aus?

Der US-amerikanische Autobauer will auch 81.200 Pfähle im Rahmen des Baus eines neuen Produktionsgebäudes im Norden des Geländes in den Boden einbringen. Die Nutzung von Pfählen hatte schon bei der bestehenden Fabrik für Kritik gesorgt, für den Ausbau sind noch einmal deutlich mehr Pfähle geplant.



Lesen Sie auch: Hier baut sich Tesla am Werk Grünheide seinen eigenen Zuganschluss