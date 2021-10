Ausgliederung der Werke Das ist Opels Tod auf Raten

Die schlimmsten Befürchtungen wurden wahr: Bei Opel sind schon Tausende Menschen über freiwillige Programme ausgeschieden, Modelle wie Cascada, Adam oder Karl wurden wegen schlechter CO2-Werte gestrichen. Diverse Abteilungen sind schon verschwunden, neulich standen selbst Maschinen bei Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf.



Klar, PSA rettete Opel vor der drohenden Insolvenz. Heute ist der Autobauer wieder profitabel. Doch zu welchem Preis?



Kommt jetzt das Beerdigungsinstitut?



Nun prüft das Unternehmen, die beiden deutschen Werke in eine eigene Rechts- und Produktionsorganisation umzuwandeln. Ob das wirklich so harmlos wäre, wie es vom Unternehmen dargestellt wird, kann man glauben – oder auch nicht. Was in der Eigenständigkeit tatsächlich passieren soll, ist nicht bekannt. Denkbar ist aber sicherlich, dass die nun neue Mutter Stellantis die Werke an Auftragsfertiger verkauft. Stellantis könnte dann etwa in Eisenach den Grandland X beim neuen Eigentümer produzieren lassen. Und der könnte das Werk auslasten, wenn er weitere externe Aufträge von anderen Autobauern gewinnen könnte. Oder er könnte das Beerdigungsinstitut spielen – und nach einiger Zeit schulterzuckend sagen, dass er leider keine neuen Auftraggeber finden konnte und sich der Betrieb des Werkes nicht mehr lohnt. Dann würde der neue Eigentümer das Werk dichtmachen – und die Franzosen ihr Versprechen nicht brechen, dass sie keine Werke schließen würden. Schuld wäre dann ja der Käufer des Werkes.