Auslaufender Vertrag BMW-Chef hört 2020 auf

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen darüber gegeben, dass der Aufsichtsrat den Vertrag von Krüger nicht verlängern könnte. Zwei Prognosesenkungen befeuerten die Gerüchteküche. Kritikern war Krüger oftmals nicht breitbeinig genug aufgetreten. Auch an der strategischen Ausrichtung von BMW gab es Zweifel. Statt auf reine Elektroautos setzten die Münchner auf eine Plattformstrategie. Die Modelle sollten wahlweise als Verbrenner, Plug-in-Hybride oder E-Autos in den Markt gebracht werden. Während diese Strategie eine höhere Flexibilität gegenüber dem Kundenwunsch ermöglicht, geht sie zulasten technischer Finesse. So musste BMW sich denn auch dem Rivalen Daimler geschlagen geben, der nun die Krone als erfolgreichster deutscher Premium-Automobilhersteller trägt. In Sachen Elektromobilität preschte zuletzt Volkswagen mit seinem ID.3 voran.