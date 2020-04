Auslieferungsrekord Tesla liefert und trotzt Corona

Vielleicht lag es auch an dieser Erfahrung, dass Tesla seine aktuellen Auslieferungszahlen nun erst am zweiten April, also am Donnerstagnachmittag kalifornischer Zeit, nach Börsenschluss bekanntgab. Was Analysten nicht davon abgehalten hatte, schon am Vortag über die Zahl zu spekulieren. Mit geschätzten 89.000 Fahrzeugen lagen sie dabei erstaunlich gut.